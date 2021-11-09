В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Конья на юге Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Об этом сообщает в понедельник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в районе Мерам в 20:43 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,61 километра.