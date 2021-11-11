Чавушоглу обсудил с польским коллегой миграционный кризис

Турция 11 ноября 2021 07:50 (UTC+04:00)
Чавушоглу обсудил с польским коллегой миграционный кризис

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с польским коллегой Збигневом Рау, в ходе которого обсужден миграционный кризис на польско-белорусской границе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам представителей турецкого МИД, во время беседы Чавушоглу выразил сожаление по поводу того, что Турцию "пытаются показать как часть проблемы, несмотря на то, что она не является таковой".

Отмечается, что министр выразил сожаление по поводу необоснованных обвинений, озвученных в этом контексте против Турции и турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY).

Чавушоглу подчеркнул, что Турция отвергает данные утверждения.

Дипломат отметил, что общественность должна быть должным образом проинформирована относительно недостоверности этих домыслов. Для внесения ясности в ситуацию он предложил коллеге направить в Турцию команду технических экспертов из Польши.

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