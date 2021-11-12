Грузия незначительно сократила импорт турецкого цемента

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2021 года экспорт цемента из Турции в Грузию сократился на 9,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,007 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре экспорт цемента из Турции в Грузию сократился на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 5,053 миллиона долларов.

Турция в январе – сентябре в целом увеличила экспорт цемента на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,422 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала цемент на 420,236 миллиона долларов, что на 22,2 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт цемента составил 4,448 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)