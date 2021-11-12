Россия продаст Турции любое необходимое ей вооружение - Коротченко

БАКУ /Trend/ - Россия продаст Турции любое необходимое ей вооружение, самые современные истребители, системы воздушной обороны. Турция - член НАТО и стратегический союзник России.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко в ходе встречи российских экспертов и депутатов с молодежью в Российском информационно-культурном центре в Баку.

Он отметил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является самостоятельным политиком.

"Российско-турецкие отношения развиваются позитивно. Главы государств всегда находят общее решение. Лидеры Турции и России дополняют друг друга в проведении операций в Сирии и Ливии", - добавил Игорь Коротченко.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)