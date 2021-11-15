Турция довела долю отечественного производства в оборонпроме до 80% - Эрдоган

Турция довела долю отечественного производства в оборонной промышленности до 80 процентов. Об заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в провинции Чанаккале на западе страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Если ранее самодостаточность Турции в оборонной промышленности составляла 20%, то сейчас этот показатель достиг 80%», - констатировал глава государства.

Турецкий лидер также коснулся темы закупки Анкарой российских ЗРК С-400, напомнив, что США потребовали от Турции отказаться от приобретения этих систем. «Мы сказали им (США): зачем нам их (С-400) возвращать? Вы не предоставили нам (систему противовоздушной обороны), поэтому мы договорились и получили предложение от русских, у которых мы ее прибрели», - сказал президент Эрдоган.

По словам Эрдогана, Соединенные Штаты совершили «ту же ошибку» с истребителями F-35. «Мы заплатили 1,4 млрд долларов за эти истребители, но не получили их. Теперь мы получаем новые предложения. Надеюсь, в конечном итоге мы будем производить их (истребители) сами», -заявил глава государства.

Он также указал, что Турция сделала «важный шаг» в сфере энергетики, отметив, что во время сейсмических исследований Анкары в Черном и Средиземном морях были достигнуты успешные результаты. «Как только мы начнем добывать природный газ, наши граждане извлекут выгоду из этого богатства», - добавил президент Турции.