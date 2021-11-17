Военные Турции и США провели успешные переговоры в Вашингтоне

Министерство национальной обороны Турции положительно оценивает состоявшиеся в Вашингтоне переговоры своей делегации с американскими коллегами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В США состоялось заседание групп высокого уровня по обороне министерств обороны Турции и США. Заседание прошло в позитивной и конструктивной атмосфере. Были обсуждены двусторонние и региональные вопросы безопасности", - отмечается в тексте. Следующее заседание групп высокого уровня министерств обороны двух стран пройдет в Турции.

Во вторник глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегация его ведомства находится в США. Главным вопросом повестки является ситуация с истребителями F-35, а также F-16, которые Анкара хочет купить у Вашингтона. По словам министра, в целом Турция рассчитывает на позитивный подход властей США к этой теме, но ее запрос о закупке самолетов должен пройти одобрение в Конгрессе.