Досрочные парламентские выборы в Турции проводиться не будут - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Досрочные парламентские выборы в Турции проводиться не будут.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании глав представительств правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Он отметил, что очередные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в 2023 году.

По словам президента, правящая партия полна решимости достичь целей, запланированных на период до 2023 года.

"Мы сделаем все для того, чтобы Турция стала более сильной и развитой страной. В этом успех правящей партии, находящейся у власти с 2003 года", - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее лидеры оппозиции в Турции призвали провести досрочные парламентские выборы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)