14 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, грузовой автомобиль врезался сзади в стоящий на краю дороги микроавтобус, в результате чего оба транспортных средства свалились в придорожную канаву.
Согласно информации, в результате ДТП пострадали 14 человек. Они доставлены в ближайшие больницы.
Другие подробности не приводятся.
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