14 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, грузовой автомобиль врезался сзади в стоящий на краю дороги микроавтобус, в результате чего оба транспортных средства свалились в придорожную канаву.

Согласно информации, в результате ДТП пострадали 14 человек. Они доставлены в ближайшие больницы.

Другие подробности не приводятся.