Эрдоган посетит с визитом Туркменистан

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в столицу Туркменистана Ашхабад, где примет участие в 15-м саммите глав государств - членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Двухдневный визит Реджепа Тайипа Эрдогана состоится по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках визита лидеры Турции и Туркменистана проведут переговоры, на которых будут рассмотрены отношения между двумя странами, говорится в пресс-релизе. В Управлении добавили, что будут обсуждены возможности для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Также состоится обмен мнениями по региональным вопросам.

Затем президент Эрдоган примет участие в саммите ОЭС, который пройдет в воскресенье под лозунгом "Вместе в будущее".

Участники саммита обменяются мнениями по вопросам повышения эффективности организации, расширения торговых и транспортных сетей между странами-членами, а также развития координации и сотрудничества внутри ОЭС в условиях борьбы с пандемией COVID-19.

Глава турецкого государства также проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран на полях саммита.

На саммите председательство в организации перейдет от Турции к Туркменистану.=