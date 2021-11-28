Турция выступает за активное сотрудничество с Туркменистаном - Эрдоган

Турция выступает за активное сотрудничество с дружественным Туркменистаном. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Президент Турции поздравил туркменский народ с 30-летием обретения независимости.

Эрдоган напомнил, что Турция была первой страной, признавшей независимость Туркменистана и открывшей посольство в Ашхабаде.

По словам Эрдогана, Анкара продолжит активную поддержку статусу нейтралитета Туркменистана. «Мы также приветствуем признание за братским Туркменистаном статуса наблюдателя в Организации тюркских государств», - сказал президент.

Турецкий лидер сообщил, что в ходе переговоров на высшем уровне в Ашхабаде достигнута договоренность о доведении объема товарооборота двух стран до уровня 5 млрд долларов в год.

Эрдоган также констатировал заинтересованность Анкары и Ашхабада в развитии сотрудничества в сфере перевозок автомобильным и воздушным транспортом, а также в энергетической области.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что итоги нынешнего визита будут служить во благо интересов двух стран.

Бердымухамедов наградил президента Эрдогана государственной наградой Туркменистана.

Эрдоган назвал награждение показателем развивающейся связей между Турцией и Туркменистаном.