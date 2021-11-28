Турция и Туркменистан подписали соглашения о сотрудничестве в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Турция и Туркменистан подписали восемь соглашений во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов встретились во дворце Огужан в столице Ашхабада для двусторонней встречи, после которой состоялась церемония подписания.

Соглашения касались сотрудничества между министерствами иностранных дел Турции и Туркменистана, центральными банками, общественными вещательными компаниями и официальными информационными агентствами, а также сфер здравоохранения и медицины, образования и коневодства.

После церемонии Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции, что две страны полны решимости увеличить объем торговли до 5 миллиардов долларов.

Президент Турции отметил, что на встрече также обсуждались меры по расширению сотрудничества в области наземных и воздушных грузоперевозок, а также энергетики.

Бердымухамедов наградил президента Эрдогана государственной наградой Туркменистана. Главы двух государств также подписали совместное заявление, состоящее из девяти пунктов.

ОЭС, созданная Турцией, Ираном и Пакистаном в 1985 году как продолжение Регионального сотрудничества в целях развития, присоединились Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в 1992 году.

Организация проводит встречи на высшем уровне и встречи на уровне министров.