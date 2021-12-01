Турция заняла второе место в ОЭСР по показателям роста ВВП

Экономика Турции, продемонстрировавшая в третьем квартале 2021 года рост в размере 7,4 процента, по данному показателю заняла второе место после Чили среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствуют данные ОЭСР и Института статистики Турции (TÜİK), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

ВВП стран ОЭСР, резко снизившийся на фоне пандемии коронавируса в прошлом году, достиг высоких темпов роста во втором квартале текущего года. В третьем квартале данная тенденция продолжилась.

Средний рост стран ОЭСР в период с июля по сентябрь составил 4,5 процента. В указанный период экономический рост в Евросоюзе составил 3,9 процента, а в еврозоне - 3,7 процента.

Наибольший экономический рост среди стран ОЭСР зафиксирован в Чили. ВВП южноамериканской страны в третьем квартале текущего года вырос на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле-сентябре прошлого года ВВП Чили сократился на 9,8 процента.

В турецкой экономике продолжается восстановление

Экономика Турции выросла на 4,4 процента в первом квартале прошлого года, но на фоне воздействия пандемии сократилась на 10,4 процента во втором. С принятием шагов по нормализации эпидемиологической ситуации в стране в третьем квартале экономика выросла на 6,3 процента, а в последнем - на 6,2 процента. Таким образом, в 2020 году экономика Турции продемонстрировала рост на 1,8 процента.

В первом квартале текущего года рост турецкой экономики составил 7,4 процента в годовом исчислении, во втором квартале - 22 процента, в третьем – 7,4 процента.

С данным показателем Турция заняла второе после Чили место среди стран ОЭСР.