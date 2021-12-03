Турецкая лира обесценилась до 13,89 за $1

Турецкая лира в пятницу в очередной раз установила антирекорд, обесценившись до 13,89 за доллар. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, размещенные агентством деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С начала текущего года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за один американский доллар давали порядка 7,3 лиры.

В ноябре Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры стабилизации обвала денежной единицы и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа".