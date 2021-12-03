Глава Минобороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и командующие родами войск армии прибыли в пятницу в провинцию Хатай с целью инспекции войсковых частей на границе с Сирией, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождали начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакъюз.

В аэропорту Хатая делегацию встретил губернатор провинции Рахми Доган и другие официальные лица. Оттуда Акар и сопровождающая его делегация отправились в Командование 6-го корпуса. Затем военная делегация посетила штаб операции «Весенний щит», ознакомилась с ситуацией на поле боя.

Примечателен тот факт, что визит состоялся после заявлений представителей режима Асада, ставящих под угрозу территориальную целостность Турции.

Акар: Турция не претендует на чью-либо территорию

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар осудил заявления т.н. Народного совета режима Башара Асада о территориальной целостности Турции.

Безрассудные заявления представителей режима Асада относительно провинции Хатай ничем не отличаются от бреда человека в коме, сказал глава оборонного ведомства на встрече с руководством военных частей на приграничной с Сирией линии и по ту сторону границы в режиме видеоконференции.

«Турция не претендует на чью-либо территорию. Между тем те, кто знаком с историей, знают, что стало с силами, претендовавшими на наши земли», - подчеркнул Акар.

В руководстве военных частей заверили Акара в высоком боевом духе и мотивации спецназа, а также готовности военнослужащих выполнять задачи любой сложности.

Министр дал свои поручения руководству военных частей.

Он отметил, что ВС Турции переживают самый оживленный и активный период за всю историю Республики.

Министр подчеркнул, что борьба с терроризмом на севере Ирака и Сирии продолжается активными темпами, операции носят наступательный характер.

«В соответствии с новой концепции по борьбе с терроризмом, наша мишень там, где террористы. Борьба продолжится до ликвидации всех террористов. Турция уважает границы сопредельных стран. Наши действия направлены на защиту собственных границ и безопасности народа», - добавил Акар.