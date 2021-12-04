Эрдоган призвал к доверию турецкой экономике

Попытки нанесения ущерба турецкой экономике продолжаются уже три года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на открытии ряда объектов в провинции Сиирт, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам главы государства, именно с этим связано манипулирование ситуацией на валютных рынках страны, стремление снизить курс турецкой лиры.

Президент Турции призвал сограждан сохранять доверие к национальной экономике. ​​​​​​​«Мы добьемся стабилизации ценовой ситуации в экономике уже в первой половине 2022 года. Государство продолжит решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен», - заверил глава государства.

Современная Турция - самодостаточное государство. Резервы Центробанка страны за годы правления партии Справедливости и развития выросли с 27,5 млрд до 126 млрд долларов. Долг перед МВФ был обнулен, напомнил президент.

Эрдоган отметил, что по итогам 2021 года Турция продемонстрирует один из самых высоких темпов роста ВВП в мире.

Он отметил, что одной из причин последнего роста цен является сильное подорожание сырья на мировых рынках.

«Правительство Турции всегда будет на стороне производителей и работодателей. Мы также поддерживаем идею низких процентных ставок для развития экономики», - сказал президент.

Глава государства сообщил, что правительство Турции вскоре скорректирует минимальный уровень заработной платы с тем, чтобы поддержать социально уязвимые слои населения.