Порты Турции перевалили свыше 2 млн тонн грузов из Португалии

Турция 10 декабря 2021 16:44 (UTC+04:00)
Порты Турции перевалили свыше 2 млн тонн грузов из Португалии
Порты Турции перевалили более 3 млн тонн грузов с Мальты
Порты Турции перевалили более 3 млн тонн грузов с Мальты
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