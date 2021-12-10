В Турции продолжаются испытания первого в мире дрона с лазерным оружием

Первый в мире дрон с лазерным оружием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров. Eren будет передан в инвентарь ВС Турции после завершения всех фаз испытаний, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Дрон Eren разработанный оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности и способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия. Название разработке дал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Максимальная высота полета Eren составляет 3 000 метров.

Дрон Eren был впервые представлен Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции в рамках «Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения» в выставочном центре ATO Congresium и привлек к себе огромное внимание.