В Турции у шести человек выявлен штамм "омикрон" коронавируса - министр

БАКУ /Trend/ - В Турции выявлены шесть человек, инфицированных штаммом "омикрон" коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Вариант "омикрон" был выявлен у шести человек в Турции. Один из инфицированных находится в Стамбуле, а пятеро - в Измире. Этим шести пациентам госпитализация не понадобилась", - отметил министр.

Министр призвал граждан продолжать придерживаться санитарных мер против коронавируса.