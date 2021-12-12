В Турции у шести человек выявлен штамм "омикрон" коронавируса - министр
БАКУ /Trend/ - В Турции выявлены шесть человек, инфицированных штаммом "омикрон" коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"Вариант "омикрон" был выявлен у шести человек в Турции. Один из инфицированных находится в Стамбуле, а пятеро - в Измире. Этим шести пациентам госпитализация не понадобилась", - отметил министр.
Министр призвал граждан продолжать придерживаться санитарных мер против коронавируса.
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