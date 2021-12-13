Турция откроет чартерные рейсы с Ереваном - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция откроет чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван.

Об этом во время выступления в Великом Национальном Собрании Турции сказал министр иностранных дел страны Мевлут Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван", - отметил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном.