Турция откроет чартерные рейсы с Ереваном - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Турция откроет чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван.
Об этом во время выступления в Великом Национальном Собрании Турции сказал министр иностранных дел страны Мевлут Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван", - отметил Чавушоглу.
Глава МИД Турции подчеркнул, что каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном.
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