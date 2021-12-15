Усилиями спецслужб Турции в Ираке нейтрализованы 2 террориста

Усилиями спецслужб Турции в районе Кандиль на севере Ирака нейтрализованы два террориста РПК, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили источники безопасности, операция Национальной разведывательной организации Турции (MİT) прошла 7 декабря.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.