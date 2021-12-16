Анкара рассматривает обращения авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул

БАКУ /Trend/ - Анкара рассматривает обращения турецких и армянских авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами по итогам визита в ОАЭ.

По его словам, заявки авиакомпаний рассматриваются в минтранпорта и Главном управлении гражданской авиации Турции.

«В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту», - сказал Чавушоглу.