Анкара рассматривает обращения авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул
БАКУ /Trend/ - Анкара рассматривает обращения турецких и армянских авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул.
Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами по итогам визита в ОАЭ.
По его словам, заявки авиакомпаний рассматриваются в минтранпорта и Главном управлении гражданской авиации Турции.
«В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту», - сказал Чавушоглу.
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