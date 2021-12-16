В Турции минимальный уровень зарплаты на 2022 год превышает текущий показатель на 50%

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал в четверг новый минимальный размер оплаты труда в стране на 2022 год, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого лидера, новый размер минимальной зарплаты определен на уровне 4 250 лир.

«Минимальный уровень зарплаты в стране на предстоящий год превышает текущий показатель на 50 процентов. Мы стремимся к поддержке работников и работодателей, которые формируют основу экономики страны. C 1 января 2022 года в Турции отменяется подоходный налог и сборы с минимальной зарплаты. Данный шаг направлен на защиту работодателей. На фоне исторического повышения минимальной зарплаты в Турции мы также снижаем на 450 лир нагрузку на работодателей», - добавил он.

Минимальная ставка оплаты труда в Турции в 2021 году была определена на уровне 3 577,5 лиры - брутто (без вычета налогов) для бессемейного сотрудника, и 2 825,9 лиры - нетто (с вычетом налога).