В Турции пять человек погибли от потребления контрафактного алкоголя

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сивас пять человек погибли от потребления контрафактного алкоголя, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Зара.

Жизнь четырех человек, отравившихся контрафактным алкоголем, так же находится под угрозой.

Прокуратура начала расследование инцидента.