Анкара призвала ЕС к отказу от предвзятости в отношении Турции

Решения Совета ЕС по общим вопросам относительно расширения европейского сообщества игнорируют стратегическое видение Европейского союза и приняты сугубо в свете субъективного принципа «солидарности стран-членов Евросоюза». Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что подобного рода шаги не вносят вклада в диалог между Анкарой и Брюсселем, замедляя конструктивную и позитивную повестку двусторонних контактов.

В МИД Турции осудили предвзятую позицию Совета ЕС, в том числе в вопросе рассмотрения заявки Анкары на вступление в Евросоюз. «В ЕС не должны идти на поводу у интересов отдельных стран, наглядным примером чему служат последние решения Совета ЕС по общим вопросам. Вызывает сожаление тот факт, что столь значимые шаги предпринимаются Евросоюзом не с учетом общности ценностей и интересов сообщества, а в угоду отдельным странам и кругам», - подчеркнули в Анкаре.

В МИД Турции подчеркнули недопустимость отталкивания политики ЕС от курса максимализма, который проводит ныне тандем Греции и греческого Кипра. «В ЕС не учитывают интересы турецкой общины Кипра, игнорируют провокационные действия греческой стороны в Восточном Средиземноморье. До тех пор, пока Евросоюз не изменит своей позиции, конструктивный вклад Брюсселя в урегулирование разногласий на Кипре невозможен», - говорится далее в документе.