В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - На трассе Карс-Эрзурум в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Как передает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, из-за плохих погодных условий и ограниченной видимости на дороге водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся в кювет.

По предварительным данным, погибли три человека. Десять человек, среди которых трое в тяжелом состоянии, были доставлены в ближайшие больницы.

На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих ведомств, в том числе спасатели.