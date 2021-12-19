Тürksat 5B - самый мощный телекоммуникационный спутник Турции - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространил видеообращение по случаю запуска в космос восьмого активного спутника страны Türksat 5B, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В своем послании Эрдоган отметил, что рад стать свидетелем еще одного события, являющегося предметом гордости Турции и турецкого народа.

Президент напомнил, что в июне текущего года был введен в эксплуатацию спутник Türksat 5A, запущенный на орбиту в январе с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

«Сегодня мы запустили в космос Türksat 5B - самый мощный телекоммуникационный спутник Турции с наиболее высокой производительностью. В этом проекте мы также отдали предпочтение Space X и Falcon 9. От своего имени и от лица турецкого народа поздравляю г-на (Илона) Маска и компанию Space X, которые не поддались шантажу и давлению антитурецких лобби», - сказал Эрдоган.

Глава государства напомнил, что Türksat 5В будет работать с точки 42 градуса восточной долготы и станет дополнением к Türksat 3A и Türksat 4A.

«С вводом в эксплуатацию Türksat 5B скорость и объем передачи данных увеличатся более чем в 15 раз. Таким образом, пользователям в пределах зоны покрытия будет предоставляться широкополосный спутниковый интернет, включая наземные, морские и воздушные транспортные средства в регионах, где доступ к интернету ограничен», - сказал он.

Эрдоган выразил надежду на то, что успешная совместная деятельность Турции со Space X в области космических исследований будет продолжаться и расширяться, выразил благодарность всем, кто внес вклад в реализацию запуска Türksat 5B.

Новый телекоммуникационный спутник Турции Türksat 5B в воскресенье был успешно запущен в космос. Запуск осуществлен с базы на мысе Канаверал во Флориде, США (Cape Canaveral Space Force Station, CCSFS) в 06:58 по турецкому времени.

Космический аппарат на орбиту выведет ракета-носитель Space X Falcon 9.

Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat.