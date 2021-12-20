Экономическое давление на Турцию обречено на провал - Реджеп Тайип Эрдоган

Попытки заставить Турцию отказаться от достижения намеченных целей посредством финансовых манипуляций и искусственного завышения цен обречены на провал. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

“Те, кто полагают, что могут заставить Турцию свернуть с ее пути с помощью валютных спекуляций, завышения цен и давления в вопросе процентных ставок, ошибаются”, - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что Турция “больше не будет страной, которая отдает свою экономику и политику в заложники внешним силам посредством программ МВФ”.

Президент Эрдоган рассказал о мерах, разработанных правительством в целях обеспечения стабильности финансовой системы страны.

По его словам, власти предложат “новую финансовую альтернативу гражданам, которые хотят уменьшить свои опасения по поводу роста обменного курса”.

“Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои вклады с турецкой лиры в иностранную валюту, опасаясь роста обменного курса”, - сказал он.

Глава государства сообщил, что турецким экспортным компаниям, испытывающим затруднения при назначении цен из-за колебаний обменного курса, будет предоставлен форвардный обменный курс напрямую через Центральный банк.

Президент Эрдоган также объявил о снижении до 10 процентов налога, удерживаемого с выплаты дивидендов, производимых компаниями.

Наряду с этим турецкий лидер сообщил о разработке новых финансовых инструментов, которые позволят привлечь в экономику Турции золото населения на сумму 280 млрд долларов.

Глава государства подчеркнул, что у Турции нет “ни намерения, ни необходимости хоть на шаг отступать от свободной рыночной экономики”.