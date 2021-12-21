Президент Турции провел переговоры с новым канцлером ФРГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новоизбранным канцлером Германии Олафом Щольцем. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, распространенном во вторник, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены шаги по развитию отношений между Турцией и Германией, а также региональная тематика.

В ходе беседы президент Эрдоган поздравил Олафа Шольца по случаю вступления в должность главы федерального правительства Германии.

Глава государства выразил уверенность, что здравый смысл и стратегическое видение будут и впредь преобладать в отношениях между двумя странами.

Президент Эрдоган подчеркнул продуктивность поддержания тесной координации и регулярных контактов между руководителями двух стран.

Глава государства указал на необходимость построения отношений Анкары и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу.