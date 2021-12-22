Никто не в силах отбросить назад развитие Турции - Эрдоган

Турция 22 декабря 2021 22:48 (UTC+04:00)
Никто не в силах отбросить назад развитие Турции - Эрдоган

Кризисные процессы, происходящие в последние 10 лет в регионе и на глобальном уровне, приобрели особый размах на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкого государства привлек внимание к попыткам дестабилизации ситуации в Турции, нанесения ущерба турецкой экономике, планам по созданию зоны, подконтрольной террористам, у южных границ страны.

«На протяжении всей истории Турецкой Республики развитие нашей страны пытались замедлить, заставить турецкий народ сосредоточиться лишь на внутренних проблемах. Однако мы полны решимости вывести страну в число ведущих экономик мира», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что одной из преград на пути экономического рывка Турции является высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. «Уверен, что благодаря поддержке населения мы устраним и эти проблемы. Ни один гражданин Турции не должен нести потери от высокой инфляции и курса валюты», - заверил глава государства.

Турецкий лидер подчеркнул, что правительство прекрасно осознает последствия своих действий в экономической сфере. «Мы не вправе упустить шанс на экономический рывок Турции. Наша страна не может ждать еще четверть века. Турция займет достойное место среди государств мира», - подчеркнул глава государства.

Эрдоган также прокомментировал заявления ряда оппозиционных политиков о проведении досрочных выборов.

«Выборы в Турции пройдут, как и запланировано, в июне 2023 года, и точка! Турция – правовое государство, и все процессы протекают в рамках закона. Никто не сможет отбросить назад развитие Турции. Личные амбиции не могут ставиться выше интересов 84 миллионов жителей Турции! Мы достигнем целей, поставленных на период до 2023 года», - подчеркнул турецкий лидер.

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