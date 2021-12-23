Турецкая лира укрепилась на 10% после рекордного падения

Национальная валюта Турции в четверг укрепилась на 10% после рекордного падения. Как свидетельствуют данные торгов, доллар подешевел до 10,84 лиры за единицу американской валюты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По отношению к евро нацвалюта Турции торгуется на отметке 12,43.

Турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть по сравнению с началом года всего лишь за ноябрь. Причиной этому называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать кредитную ставку. Так, на прошлой неделе он понизил одну из ключевых ставок на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%.

В понедельник турецкая валюта упала до рекордного уровня 18 лир за доллар. Однако после заявлений властей о новых мерах по возвращению финансовой стабильности нацвалюта отыграла за несколько часов до 30% потерянной за последние недели стоимости.