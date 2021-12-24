Первая партия турецкой вакцины TURKOVAC доставлена в Анкару

Первая партия вакцины от коронавируса турецкой разработки TURKOVAC, получившая одобрение Минздрава Турции, поступила на склады Управления здравоохранения города Анкара, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Серийное производство вакцины продолжается в промзоне юго-восточной провинции Шанлыурфа.

Первая партия из 150 тыс. доз вакцины, была доставлена на склады по хранению медикаментов в районе столичного аэропорта Эсенбога.

Инактивированная вакцина транспортируется в специальных контейнерах при температуре 2-8 градусов.

После повторного анализа и проверок, вакцины будут распределены по провинциям страны. Процесс планируется завершить до следующей недели.