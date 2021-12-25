Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула

Турция 25 декабря 2021 00:14 (UTC+04:00)
Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула

Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с администрацией “Талибана” относительно управления международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле и четырьмя других воздушными гаванями в Афганистане.

Об этом сообщили в дипломатических источниках, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как отмечается, в ходе “продуктивных переговоров” по вопросу эксплуатации аэропорта сторонами был достигнут консенсус о создании общих технических групп для проработки деталей и продолжении консультаций на уровне технических комитетов в ближайшие дни.

Турецко-катарская делегация, которая отправится из Кабула в Доху, где продолжит совместную работу.

Кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая имеет стратегическое значение и считается основными воздушными воротами Афганистана во внешний мир.

Аэропорт имени Хамида Карзая после прихода к власти в Афганистане движения “Талибана” в середине августа превратился в единственное место, откуда тысячи афганцев, бегущие от войны, могли покинуть страну.

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