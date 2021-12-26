Сектор мобильной связи в Турции вырос на 19% в третьем квартале

Рост сектора связи в Турции в третьем квартале текущего года составил 19 процентов. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, вопреки сокращению мировой экономики на фоне пандемии коронавируса темпы роста в секторе связи не замедлялись.

«В третьем квартале текущего года сектор вырос на 19 процентов. Число абонентов мобильной связи приблизилось к 87 млн. Протяженность фибероптических линий превысила 455 тыс. километров», проинформировал Караисмаилоглу.

При этом глава ведомства обратил внимание на приток инвестиций в сектор.

«Чистая выручка от продаж в секторе в третьем квартале 2021 года увеличилась на 19 процентов и превысила 23,8 млрд турецких лир (приблизительно 2,2 млрд долларов). Общий объем инвестиций, осуществленных операторами в третьем квартале года, составил около 3,6 млрд турецких лир (340 млн долларов)», - отметил глава ведомства.

По его словам, число абонентов мобильной связи в Турции составило 86,9 млн, при этом 80,8 млн из них пользуются сетью 4.5G.

Общее число пользователей широкополосного интернета в стране достигло 87,5 млн при росте на 8,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, из них 69,7 миллиона – пользователи мобильного интернета.