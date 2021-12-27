Турция выступает за справедливый миропорядок - Эрдоган

Турция выступает за справедливый миропорядок, свободный от любого диктата и дискриминации в международных отношениях и экономике. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения премий имени Наджипа Фазиля в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Борьба, осуществляемая Турцией под лозунгом «Мир больше пяти», направлена на изменение миропорядка, основанного на эксплуатации и угнетении как в международных отношениях, так и в экономике», - сказал, в частности турецкий лидер.

По его словам, за последние два столетия человечество пережило великую трансформацию, которая наряду с прогрессом сопровождалась утратой традиционных ценностей. «Наряду с модернизацией изменилось и отношение людей к своей собственным истокам, окружающей среде и другим живым созданиям, с которыми они сосуществуют на земле. Нездоровый подход, основанный на принципе «человек человеку волк», породил систему, в которой выживают только сильные», - отметил он.

Глава государства констатировал, что «те, кто находился за пределами современного Запада», в первую очередь жители Африки и выходцы с этого континента, подвергались угнетению, высокомерному отношению и колонизации со стороны «представителей данного менталитета».

Он напомнил, что мир стал свидетелем «самых жестоких преступлений в истории», совершенных на этнической и религиозной почве, в Намибии, Конго, Алжире, Вьетнаме, Руанде и Боснии и Герцеговине. Президент Эрдоган подчеркнул, что за многими бедами, с которыми человечество столкнулось за последние два столетия, стоит «высокомерное мышление, которое превращает людей в товар, попирая их природу».

Глава государства с сожалением констатировал, что такого рода подход, который признает право на жизнь только за сильными, продолжает существовать и сегодня.

«Вспомните, что мы видели в Аракане всего несколько лет назад. Вспомните нападения на лодки с беженцами в Средиземном море. Вспомните про расистские действия против сирийских беженцев на границах Европы, фашистские правила, направленные против мусульман и иностранцев, про ни в чем не повинных детей беженцев, потерянных в европейских столицах, в которые они мигрировали, рабочих, работающих словно рабы на благо горстки богачей», - заявил президент Эрдоган.