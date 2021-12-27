Порты Турции перевалили с начала года более 600 тыс. тонн грузов из Албании

Турция 27 декабря 2021 13:59 (UTC+04:00)
Порты Турции перевалили с начала года более 600 тыс. тонн грузов из Албании
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