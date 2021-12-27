Чавушоглу: Турция готова к вкладу в диалог между Россией и НАТО

Турция в 2021 году вопреки пандемии коронавируса укрепила свои позиции на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в понедельник итоги уходящего года на пресс-конференции в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам Чавушоглу, с начала года он совершил 74 зарубежные поездки. При этом Турцию посетили главы МИД 79 государств.

В 2021 году в Турции было организовано 4 крупных международных мероприятия, проинформировал Чавушоглу.

По его словам, для региона уходящий год запомнился также взаимными шагами по устранению напряженности в межгосударственных отношениях.

«Турция в 2021 году предприняла усилия по нормализации отношений с Бахрейном, Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. При этом был реализован ряд шагов по налаживанию диалога с Израилем. В этом вопросе мы отталкивается от темы Палестины», - констатировал Чавушоглу.

По его словам, в уходящем году Турция продолжила успешный курс на борьбу с терроризмом.

«В 2021 году были закрыты учебные заведения террористов Фетуллаха Гюлена в ряде африканских стран, которые были переданы в ведение Фонда просвещения Турции», - сказал министр.

Он отметил, что Анкара также внимательно отслеживает факты проявления исламофобии, радикализма и ксенофобии в различных странах. Все эти факты документируются и будут доведены до ООН и других структур в качестве отдельных докладов, сообщил турецкий министр.

Чавушоглу также отметил значимость дипломатических форумов в Анталье, на которых обсуждаются пути выхода из сложившихся кризисных ситуаций в мире.

Следующий форум в Анталье пройдет 11-13 марта 2022 года, напомнил министр.

Тема аэропорта Кабула обсуждается с талибами

Глава турецкой дипломатии далее привлек внимание к сотрудничеству с Катаром в вопросе совместной эксплуатации аэропорта в Кабуле.

«Турция и Катар определили частные компании, которые передали свои предложения движению «Талибан». Талибы также озвучили свои предложения, которые анализируются. Если эти предложения будут соответствовать нашей позиции, то Анкара и Доха готовы взять на себя эту роль. В противном случае «Талибан» будет обсуждать вопрос с другими странами», - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что особо важным является обеспечение безопасности полетов в районе международного аэропорта. «Безопасность в воздушной гавани должны обеспечивать частные компании. Это принципиальный вопрос для любой авиакомпании», - добавил глава турецкой дипломатии.

Анкара выступает против любой эскалации в регионе

Относительно напряженности в отношениях между НАТО и Россией Чавушоглу отметил, что Анкара выступает против любой эскалации в регионе.

«Турция доводит свою позицию до России, а Москва обсуждает вопросы с Анкарой», - сказал турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к разночтениям в подходах стран НАТО к России. «Позиции разнятся: часть склоняется к сдерживанию, а часть к диалогу. У каждого из 30 стран-союзников по блоку НАТО есть свои аргументы в том или ином направлении»,- отметил Чавушоглу.

По его словам, есть также государства, которые считают, что оба этих фактора [сдерживание и диалог] должны реализовываться параллельно.

Что касается Турции, то по словам Чавушоглу, Анкара выступает больше за диалог с Москвой.

«Мы считаем, что напряженность может быть устранена, или как минимум снижена, путем диалога. Это касается и урегулирования проблем. В данном контексте, считаем значимым предстоящее заседания Совета НАТО-Россия. Наша страна выступает за регулярное проведение подобных встреч, Анкара вносит и продолжит вносить позитивный вклад в данный процесс. Если Россия направит в Анкару какое-либо предложение по вопросу снижения напряженности в отношениях между Москвой и НАТО, то мы позитивно рассмотрим инициативы. Потому, что позиция Турции предельно ясна. Любое вооруженное противостояние в регионе неминуемо скажется на всех соседних государствах», - продолжил турецкий министр.

По мнению Чавушоглу очень важно, чтобы озвучиваемые инициативы были приемлемы для всех сторон.

«Москва озвучила свои предложения в адрес блока НАТО. Возможно, и Альянс хочет определенных гарантий безопасности от Москвы. Это процесс о двух концах. Поэтому очень важно предстоящее заседание Совета Россия-НАТО. Главное, в этом вопросе конструктивность и отказ от максимализма, что позволит достигнуть консенсуса. Попытки навязать свою позицию противоположной стороне за столом переговоров не достигнут успеха», - сказал турецкий министр.

Евросоюз затягивает диалог с Турцией

Европейский союз избегает диалога с Турцией в вопросе продвижения диалога по упрощению визового режима и обновлению Таможенного союза.

«Большинство оставшихся критериев, выдвигаемых ЕС, уже выполнены Анкарой. Евросоюз сегодня попросту затягивает время для того, что отдалить возможность решения вопроса. Ставка делается на отказ от реализации данных обещаний», - констатировал Чавушоглу.