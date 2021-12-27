Предстоящий период будет эрой Турции - Фахреттин Алтун

Учитывая уверенное развитие Турции, можно сказать, что предстоящий период будет эрой Турции, заявил в понедельник глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Сегодня Турция действительно не такая, как раньше. Это действительно большая и могущественная страна. Сегодня Турция не просто меняет правила игры, она диктует эти правила. Она не просто остров стабильности, она стабилизирующая сила», - сказал Алтун на семинаре по стратегической оценке периода 2020-2021 годов и перспективному видению на 2022-2023 годы, организованном Управлением по связям.

Алтун также провел презентацию на тему «Модель коммуникации Турции: видение коммуникации на 2023-2053-2071 годы».

По словам Алтуна, Турция стала «островом стабильности в условиях глобального хаоса».

«В современных реалиях наша страна стала неким островком стабильности посреди глобального хаоса, Анкара не отклонялась от собственных целей, и, более того, выработала собственную модель во внешней политике, системе здравоохранения, политике гуманитарной помощи, оборонной промышленности, продемонстрировала способность более эффективно реализовывать собственную модель и продолжает это делать», - отметил глава управления.

Далее он заявил, что Турция является образцом в регионе и в мире по уровню развития оборонной промышленности, системы здравоохранения, внешней политики и объемам гуманитарной помощи, а также благодаря своим глобальным брендам и новой модели экономики.

«Мы верим, что если придерживаться этого курса, предстоящий период станет эрой Турции», - сказал Алтун.

Алтун отметил, что в основе глобальной системы колониализма лежит фактор зависимости экономик от процентных ставок и благодаря решительной позиции президента Турции национальная экономика сегодня устраняет эту проблему.

«Президент Турции, сделав несколько шагов и несколько предложений, занял решительную политическую позицию, в то время как лишь неделю назад раздавались крики «все пропало» и «все кончено». Он продемонстрировал решительность в вопросе механизма модели независимой экономики», - подчеркнул он.

Глава управления заверил, что Анкара будет использовать все технологические возможности и инструменты в сферах публичной дипломатии, национальных и международных отношений, связей с общественностью, стратегических коммуникаций и кризисного управления.

«Мы приложим усилия, чтобы укрепить бренд Türkiye с помощью подхода с охватом в 360 градусов, представим и активируем его в мире. Будем стремиться сделать нашу страну мировой державой и глобальным игроком», - сказал Алтун.