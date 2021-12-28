Анкара и Исламабад обсудили региональную безопасность

Турция и Пакистан обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, региональную безопасность и ситуацию в Афганистане, предает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В городе Равалпинди состоялась встреча командующего сухопутными войсками Турции генерал-лейтенанта Вели Таракджы и его коллеги из Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы.

Как сообщили в пресс-службе армии Пакистана (ISPR), Баджва подчеркнул значимость мира в Афганистане и привлек внимание к необходимости международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Пакистан высоко ценит братские отношения с Турцией, имеющие глубокие исторические корни и основанные на культурных и религиозных связях, сказал Баджва.

Пакистан в 2018 году подписал соглашение с Турцией на производство 4 корветов MİLGEM.

Строительство двух кораблей в рамках проекта ведется на верфи в Стамбуле, еще двух – на верфи в Карачи.

Первый корвет MİLGEM планируется передать ВМС Пакистана в 2023 году.