В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа
На востоке Турции в среду состоится открытие нового автомобильного тоннеля, который превратится в новую транспортную артерию между республикой и странами Кавказского региона, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.
К участникам церемонии открытия 2246-метрового тоннеля «Пырынкаялар», соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин, обратится в режиме видеоконференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Новый тоннель станет важным звеном трассы в направлении границы Турции и Грузии и во многом облегчит грузоперевозки через горные районы северо-востока Анатолии.
Руководство провинции Эрзурум в лице губернатора Окая Мемиша уверено, что новый тоннель внесет вклад в развитие туризма в этой части Турции.
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