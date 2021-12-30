Товарооборот между Турцией и Узбекистаном по итогам года превысит $3 млрд - посол

Посол Турции в Ташкенте Олган Бекар встретился с узбекскими журналистами за рабочим завтраком, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Дипломат отметил, что это уже вторая аналогичная встреча с представителями узбекских СМИ с начала года.

По словам Бекара, 2021 год ознаменовался большим числом визитов и мероприятий между двумя странами.

Глава дипмиссии подчеркнул, что отношения между Узбекистаном и Турцией в политической, торгово-экономической сферах, в области безопасности, культуры и образования продолжают развиваться ускоренными темпами.

«Экономические связи между двумя странами обнадеживают. Если в 2020 году объем двустороннего оборота составлял 2,1 млрд долларов, то ожидается, что по итогам уходящего года этот показатель превысит 3 млрд долларов», - сказал посол.

Бекар также отметил стремительное развитие двусторонних связей в сфере туризма.

По его словам, цифры в этом отношении восстановились и достигли допандемического уровня.

Дипломат добавил, что в Турции проявляют большой интерес к Узбекистану, многие граждане хотят побывать в Ургенче, Бухаре и Самарканде.