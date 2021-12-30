Нормализация отношений Еревана и Анкары способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе – Захарова (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Россия исходит из того, что нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе и формированию атмосферы доверия и добрососедства.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«В исторической перспективе нами как страной, желающей улучшить отношения между этими двумя странами, действительно сделано немало. Назначение с этой целью сторонами специальных представителей - логичный и разумный шаг для развития подобного обоюдного устремления нормализовать отношения. Россия неоднократно заявляла о готовности приложить посреднические усилия, сыграть роль в этом урегулировании, подтверждала возможность для осуществления посредничества в организации подобного контакта», - отметила Захарова.