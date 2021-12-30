Первая встреча эмиссаров Турции и Армении может пройти в январе

Первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в январе 2022 года. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "24 TV", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас дата их встречи еще не согласована, однако ожидается, что она состоится в январе", - ответил министр на вопрос журналиста о дате встречи спецпредставителей двух стран.

Между тем в понедельник Чавушоглу заявил, что первая подобная встреча может пройти в Москве.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы улучшению обстановки в регионе. Она также отметила, что Москва неоднократно заявляла о готовности оказать посреднические усилия.

На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна. Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция "все решения по Южному Кавказу принимает вместе с братским Азербайджаном".

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.