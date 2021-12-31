Правительство Турции нацелено на рост занятости и стабильное развитие экономики - Эрдоган

Правительство Турции нацелено на продвижение новой экономической модели, нацеленной на рост занятости, стабильное и поступательное развитие страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на заседании правления ассоциации предпринимателей ASKON во дворце «Чираган» в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам Эрдогана, поставлена цель – сформировать такие условия, при которых каждый предприниматель, каждый гражданин сможет уверенно планировать свою работу на 3 года вперед.

Президент заверил, что правительство продолжает предпринимать меры по предотвращению иррационального изменения курса нацвалюты, не имеющего ничего общего с реалиями экономики и динамикой спроса.

Глава государства назвал «временным явлением» последние скачки в курсе турецкой лиры, во многом связанные с подведением итогов года. Уже с начала 2022 года курс турецкой лиры стабилизируется, уверен Эрдоган.

«Ни каких проблем с госбюджетом нет. Мы завершаем год, даже превышая прогнозы. До тех пор, пока мы в своей работе, не будем отталкиваться от национальной валюты, провалы не минуемы. Для правительства первооснова – турецкая лира», - подчеркнул президент.

Эрдоган привлек внимание к тому обстоятельству, что на руках у населения Турции накопилось около 5 тыс. тонн золота. Чем больше мы сможем привлечь в экономику, тем активней будет развиваться страна, сказал он.