Объем турецкого экспорта в ноябре вырос более, чем на треть

Объем экспорта Турции в ноябре текущего года вырос на 33,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 21 млрд 506 млн долларов, а импорта - на 27,3 процента, до 26 млрд 908 млн долларов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Институт статистики Турции (TÜİK) и Минторг страны обнародовали предварительные данные по внешней торговле страны.

Дефицит внешней торговли в ноябре увеличился на 6,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2020 года - до 5 млрд 402 млн долларов. Соотношение экспорта импорта в ноябре 2020 года составляло 76,1 процента, тогда как в аналогичный период текущего года этот показатель увеличился до 79,9 процента.

При этом объем экспорта Турции в январе-ноябре текущего года вырос на 33,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 203 млрд 94 млн долларов, а импорта на 23 процента, до 242 млрд 443 млн долларов.

Дефицит внешней торговли в январь-ноябре сократился на 13,2 процента - до 39 млрд 350 млн долларов.

Соотношение экспорта к импорту в январе- ноябре 2021 года составило 83,8 против 77 процентов в тот же период прошлого года.

Экспорт без учета энергоносителей и золота в ноябре вырос на 27 процентов, а импорт - на 26,1 процента.

Объем внешнеторгового оборота Турции в рассматриваемый период увеличился на 26,5 процента - до 40 млрд 111 млн долларов. Соотношение экспорта к импорту без учета энергоносителей и золота составило 98,4 процента.