Турция окажет всевозможную поддержку Казахстану - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция окажет всевозможную поддержку Казахстану.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы надеемся, что Казахстан скоро достигнет стабильности, мира и спокойствия. Для этого мы окажем всю возможную поддержку как Турция, так и как страна-член Организации тюркских государств».