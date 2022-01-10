Главы МИД Турции и Катара обсудили Афганистан и Казахстан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с катарским коллегой шейхом Мохаммедом бин Абдуррахманом аль-Тани.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждены последние события в Афганистане и Казахстане.