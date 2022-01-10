Главы МИД Турции и Катара обсудили Афганистан и Казахстан
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с катарским коллегой шейхом Мохаммедом бин Абдуррахманом аль-Тани.
Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Согласно информации, в ходе беседы обсуждены последние события в Афганистане и Казахстане.
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