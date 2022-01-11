Тюркский мир поддерживает Казахстан – глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Тюркский мир поддерживает Казахстан.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в Организации тюркских государств.

«Мы рассчитываем на силу братского Казахстана. Мы - участники сотрудничества и процветания, а не геополитического соперничества», - сказал Чавушоглу.

По мнению министра, процветание и мир укрепляют государства и народы.

«Мы верим, что этот кризис не нанесет ущерба суверенитету, целостности, стабильности и сбалансированной внешней политике Казахстана», - отметил Чавушоглу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Редактор: Константин Шапиро)