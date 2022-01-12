Парламент Турции осудил насилие в Казахстане

Великое национальное собрание (парламента) Турции приняло декларацию, в которой осуждаются акты насилия в Казахстане, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В документе подчеркивается, что Анкара и впредь будет оказывать всемерное содействие установлению стабильности в этой стране.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем протесты приобрели политический характер.

Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым, возложив на него ответственность за протесты. Однако акции не прекратились.

ОДКБ на основе обращения Токаева отправила в четверг, 6 января, воинский контингент в Казахстан.

На всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения.

В понедельник, 10 января, в Казахстане прошел День общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков.