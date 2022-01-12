В Турции заявили, что TURKOVAC на 50% эффективнее китайской CoronaVac

Согласно промежуточным результатам сравнительного исследования в рамках третьей фазы клинических испытаний эффективность турецкой вакцины TURKOVAC с точки зрения снижения риска заражения коронавирусом на 49,29 процента выше по сравнению с вакциной CoronaVac китайской разработки. Такие данные приводит Университет Хаджеттепе в Анкаре, где проводилось сравнительное исследование, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В рамках исследования оценивалась эффективность двух доз вакцин CoronaVac и TURKOVAC, которые были введены здоровым добровольцам.

Член Научного совета по коронавирусу при Минздраве Турции и координатор исследований в рамках третьей фазы клинических испытаний TURKOVAC профессор Серхат Юнал подчеркнул важность соблюдения масочного режима, социальной дистанции и санитарно-гигиенических мер, а также проведения вакцинации для прекращения пандемии коронавируса.

По его словам, в рамках исследований проводилось сравнение двух вакцин - отечественной TURKOVAC и китайской CoronaVac, производимой компанией Sinovac.

Промежуточные результаты охватывают анализы, проведенные до 27 декабря 2021 года, отметил профессор.

«Первый доброволец, принявший участие в сравнительных исследованиях двух вакцин, получил дозу 22 июня. Все полученные данные регулярно передаются в Минздрав, сказал Юнал.

73 процента добровольцев составили мужчины

В свою очередь член правления Института вакцин Университета Хаджеттепе и руководитель исследований в рамках третьей фазы клинических испытаний TURKOVAC профессор Мине Дурусу Танрыовер сообщила, что эффективность вакцин от коронавируса оценивалась посредством ПЦР-теста.

По его словам, в исследовании приняли участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет, которые не болели COVID-19 и ранее не были вакцинированы.

«Сравнительный анализ на предмет эффективности вакцин был проведен с участием в общей сложности 1 182 добровольцев. При этом 73 процента добровольцев составили мужчины, а 27 процентов – женщины. Кроме того, 43 процента добровольцев составили лица в возвратной группе от 40 до 55 лет, 38 процентов – от 30 до 39 лет и 19 процентов – от 18 до 29 лет», - сказала профессор.

Танрыовер также поделилась данными исследований, направленных на профилактику симптоматического заболевания.

«Соответствующие исследования проводились с участием 1 008 добровольцев. В целом было выявлено 68 случаев COVID-19: 45 из этих случаев были зафиксированы в группе вакцинированных CoronaVac и 23 — TURKOVAC. Иными словами, уровень заболеваемости ковидом в группе вакцинированных CoronaVac составил 8,96 процента, TURKOVAC — 4,55 процентов», добавила Танрыовер.