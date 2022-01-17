Движение в проливе Босфор приостановлено

Движение по Босфору было приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза Brave Night. Об этом говорится в сообщении Главного управления береговой охраны Турции в Twitter, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Судно вышло из строя у северной части моста Султан Селим Явуз.

Корабль следовал из турецкого Текирдага в Румынию.

В район происшествия направлены буксир KURTARMA-8 и катер KEGM-6.